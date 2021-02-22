Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde koronavirüs testi yapılan 5 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların varyant mutasyon taşıdığı tespit edildi.

Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüksek Mahallesindeki evlerinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı belirtildi.

Ekiplerin, hastaların temaslıları üzerinde filasyon çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.