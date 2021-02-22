Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Çetin A. (26) ve Ersoy G. (37) yüksek gerilim hattı telini kesmek istedikleri sırada elektrik akımına kapıldı.

Evliya G. ise yaralı halde bulduğu iki akrabasını sepetli motosikletle Kozan Devlet Hastanesine getirdi. Tedavi altına alınan yaralılardan Ersoy G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Çetin A. ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.