Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serik ilçesi Haspınar Mahallesi'nde, H.D. (24) idaresindeki 07 AEF 087 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.U'nun (57) kullandığı 07 MBC 20 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüsü H.D. ile aracındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.