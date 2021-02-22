Serik ilçesi Haspınar Mahallesi'nde, H.D. (24) idaresindeki 07 AEF 087 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.U'nun (57) kullandığı 07 MBC 20 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüsü H.D. ile aracındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
22.02.2021 - 19:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Etiketler : antalya,kaza,yaralı,
769638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769638.aspx
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