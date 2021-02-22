Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Yeniçeri Sokak'ta 6 katlı bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, yanmaya başlayan elektrik panosundan yükselen yoğun duman binanın koridor boşluğunu ve bazı daireleri doldurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdivenli araç yardımıyla kurtardı. Bina girişinde bulunan elektrik panosu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.