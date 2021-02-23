Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarıyla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 kişiyi kurtardı.

Cunda Adası’na getirilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.