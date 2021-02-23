Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu olacağı belirtilerek, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 4, Bitlis’te 1, Muş ve Hakkâri’de 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemizdeki hava sıcaklıklarının ve güneşlenme sürelerinin artması beklendiğinden, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 12

İstanbul: Az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu 11

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu 14