Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı Şahin Apartmanı'nda yaşayan 76 yaşındaki H.Ö. yakınları tarafından hareketsiz yatar vaziyette bulundu. Yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri H.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden H.Ö.'nün Covid-19 hastası olduğu öğrenildi.
76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
23.02.2021 - 09:26 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı Şahin Apartmanı'nda yaşayan 76 yaşındaki H.Ö. yakınları tarafından hareketsiz yatar vaziyette bulundu. Yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri H.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler : kayseri,
769750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769750.aspx
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