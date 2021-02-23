Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı Şahin Apartmanı'nda yaşayan 76 yaşındaki H.Ö. yakınları tarafından hareketsiz yatar vaziyette bulundu. Yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri H.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden H.Ö.'nün Covid-19 hastası olduğu öğrenildi.