Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'nde ikamet eden bazı kişiler, bölgede kentsel dönüşüm ve dere ıslah çalışmaları yapan ekiplere, çalışma yapılan yere çocukken arkadaşlarıyla buldukları top mermisini gömdüklerini söyledi.

Bunun üzerine polise haber veren ve gösterilen yeri kazan ekipler, top mermisini çıkardı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak kontrollü şekilde top mermisini fünyeyle patlattı.

"Risk oluşturur diye bilgi verdik"

Bilal Ekici (52), AA muhabirine, yaklaşık 40 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte su değirmeninin çevresinde top mermisi bulduklarını ve bununla oynadıklarını anlattı.

Ekici, "Top mermisini yuvarlıyorduk, büyüklerimiz görünce bize bunun bomba olduğunu söyledi ve bizi azarladı. 5 arkadaş, ölen güvercin ve kedilerimizi gömdüğümüz hayvan mezarlığımıza gömdük. Mahalle kentsel dönüşüme girince risk oluşturur diye bilgi verdik. Polis ekipleri geldi yer tespitinde bulunduk. Biz 50 santimetre dedik ancak 1,5 metre derinlikte bulundu. 25-30 kilogramlık bir mühimmattı, şiddetli bir patlama oldu." diye konuştu.

Mehmet Ekici ise (48) iş makinelerinin bölgede çalışma yaptığını görünce top mermisini hatırladıklarını ve yetkililere haber verdiklerini, kazasız belasız merminin imha edildiğini ifade etti.

Bu arada, top mermisinin imha edilme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.