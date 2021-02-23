Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda dün Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında gerçekleştirilen aramada 2 DM-11 antipersonel mayını ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.