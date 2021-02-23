Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda dün Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında gerçekleştirilen aramada 2 DM-11 antipersonel mayını ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.
Hakkari'de 2 antipersonel mayını ele geçirildi
23.02.2021 - 18:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 antipersonel mayını ele geçirildi.
Etiketler : hakkari,terör,pkk,operasyon,mayın,
769917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769917.aspx
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