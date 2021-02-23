Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama oldu. Yerin 1,5 kilometre altında meydana gelen patlamanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri maden ocağına sevk edildi. Patlamada yaralanan işçilerden Nihat Yağlı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Recep Kurt da İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren işçilerden Yağlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan madendeki göçük altında başka işçinin olmadığı bildirildi.