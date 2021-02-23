Los Angeles Şerif Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un aracıyla trafik kazası geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını duyuruldu. Woods'un aracının ciddi derecede hasar aldığı ifade edilirken, yaralı halde hastaneye kaldırdığı açıklandı.
Trafik kazası geçiren Tiger Woods hastaneye kaldırıldı
23.02.2021 - 23:50 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods, California'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Tiger Woods,
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