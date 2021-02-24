Uşak-İzmir kara yolu Esenyazı Mahallesi kavşağı mevkisinde Hasan Gündüz idaresindeki 63 SL 271 plakalı arpa yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan İbrahim Çetiz ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa'da arpa yüklü tır devrildi: 2 yaralı
24.02.2021 - 02:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 02:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Kula ilçesinde arpa yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Etiketler : manisa,manisa kaza,trafik kazası,
769978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769978.aspx
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