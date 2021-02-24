Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşın idare karşısında ücretsiz avukatlığını yapan, 2020 yılında 91 bin karar vererek vatandaşın sorunlarını çözen Kamu Denetçiliği Kurumu, 2021 yılının ilk aylarında da vatandaştan çok sayıda başvuru aldı. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Adıyaman’dan başvuran bir vatandaş, Covid-19 için risk grubunda olduğuna ilişkin belgeyi çalıştığı kurumuna ibraz etmesine rağmen idari izinli sayılma talebinin kabul edilmediğini belirtti. Ayrıca insanlarla temasın daha çok olduğu bir birimde görevlendirilmesi nedeniyle insanlarla temasının daha fazla arttığını bildiren vatandaş, emekli olması için kendisine baskı uygulandığını ifade etti. Üstelik koruyucu giyim yardımından yararlandırılmadığını dile getiren vatandaş, kendisine uygulanan baskılara son verilmesini ve Covid-19 için risk grubunda olması nedeniyle insanlarla temasının daha az olduğu bir birime görevlendirilmesini talep etti. Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili idare ile görüşmeler gerçekleştirdi. İdare ile görüşen KDK, sorunun çözümünde ortak noktayı buldu. Sorunun dostane çözüm kapsamında çözülmesi ile KDK’ya başvuran vatandaş idari izinli sayıldı.