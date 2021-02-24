Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da yüzde 90 seviyelerinde kuruyan Gölbaşı Barajı, karların erimesiyle yeniden eski haline döndü. 1933 yılında Atatürk tarafından Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı yüzde 90 seviyelerinde kurumuştu. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından kar suları barajın yeniden eski hâline dönmesini sağladı. Çatlayan toprak üzerinde karaya oturmuş görüntüleriyle kuraklığın simgesi haline gelen kayıklar, baraj sularının yükselmesiyle yeniden göl ile buluştu.

Gölün çevresindeki verimli alanda tarım yeniden başladı

Kuraklık döneminde çatlayan toprakta ot bitmezken, karların erimesiyle kendine gelen onlarca dönüm tarım arazisinde yeniden hasat başladı. Bursa'nın en verimli arazilerinden biri olan ovaya marul eken çiftçiler mahsullerini toplamaya başladı. Verimli araziler ve yeniden eski görünümüne kavuşan göl, havadan drone ile görüntülendi.