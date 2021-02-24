Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köy okullarının eğitime açılmasının ardından 4 öğretmenin görev yaptığı Malkara ilçesi Kozyörük İlkokul’unda 65 öğrenci ders başı yaptı. Ancak 1 öğretmen ve 4 öğrencinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucunda okul eğitim - öğretime kapatıldı.

Malkara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, Kozyörük İlkokulu’nda eğitime 10 gün ara verildiği açıklandı. 65 öğrenci ve 4 öğretmenin karantina sürecine alındığı belirtildi.

“Bitti diye sevinmiştik ama”

Mahalle sakinlerinden Recep Özer, “Mahallemizde korona virüs vakaları bitti diye sevinmiştik ama dün yaşanan vakaları duyunca çok üzüldük. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtuluruz” diye konuştu.