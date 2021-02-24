Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi'ne bağlı Yeşilyurt Mahallesi, İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye park ettiği otomobilinin hız göstergesi paneline nişanlısıyla çektirdiği fotoğrafını koyup Ümit Besen’in “Ben bu gece ölmezsem” şarkısını açan Ahmet Ş. (40), bir süre sonra yanındaki tabancasının namlusunu başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesini duyan çevredekiler, Ahmet Ş.'yi araçta kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ahmet Ş, hastaneye kaldırıldı. Otomobilde incelemelerde bulunan polis ekipleri, teybe takılan flaş bellek üzerinden aynı şarkıyı bir süre daha çaldı. İncelemesi biten ekipleri, daha sonra teybi kapattı.