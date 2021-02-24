Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 72 evde karantina uygulanmasına başlandı.
Adıyaman'da 72 ev karantinaya alındı
24.02.2021 - 18:24 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : ADIYAMAN,KARANTİNA,
770159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770159.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER