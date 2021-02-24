Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde aynı aileden üç kişinin içerisinde bulunduğu Ramazan A. (70) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Ardından korkulukları yerinden söküp şarampole yuvarlandı. Aracın gölete uçmasını son anda kayalıklar önledi. Kayalara takılarak askıda kalan otomobil içerisindeki üç kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedbir amacıyla hastaneye kaldırdı.