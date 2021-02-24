Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Yukarı Ayvalı köyünde İsmail Taşçı'ya ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine evdekiler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangına Taşköprü Belediyesi ve Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı ekipler müdahale etti. Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Taşçı'ya ait ev kullanılamaz hale geldi.