Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocaeli merkezli Aydın, Sakarya ve Düzce’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.