Çavdır ilçesine bağlı Bayır ve Kozağaç köylerinde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişi bulunmasından dolayı karantina uygulaması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Bayır köyünde 9 kişide, Kozağaç köyünde ise 8 kişide korona virüs tespit edildi. Resmi makamlarca açıklanacak olan tarihe kadar karantina uygulaması başlatılan Bayır ve Kozağaç köylerinin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Burdur’da 2 köy karantinaya alındı
24.02.2021 - 22:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Bayır ve Kozağaç köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarının artmasından dolayı karantinaya alındı.
Etiketler : Burdur,
770195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770195.aspx
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