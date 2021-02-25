Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mağduriyet yaşayanlar adına açıklama yapan kadın komisyonları kaybedilen hakların iadesini talep etti. O süreçte uygulanan başörtüsü yasağı yüzünden eğitimde zorluk yaşayan öğrencilerden biri Semra Türkmen Yılmaz... Yılmaz şunları söyledi: Aktif 10 yıllık öğrencilik sürecinin neredeyse tamamını başörtüsü sorunuyla yaşadım. O süreçte kamu malına zarar vermedik, kaldırım taşı sökmedik, kimseye zarar vermedik. Sadece hakkımızı istedik. Herkes bir şekilde bedel ödedi.

"FARKLI BİR HAYAT OLABİLİRDİ"

28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağı nedeniyle yüksek lisans eğitimini tamamlayamayan Zeynep Gündüz ise, yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için 20 yıl sonra yeniden okula kayıt yaptırdı. Gündüz "İnanın çok farklı bir hayatım olabilirdi, bunu zaman zaman düşünüyorum ve çok üzülüyorum. Tüm bu yaşadıklarıma rağmen o heyecanı hâlâ içimde buluyorum" dedi.