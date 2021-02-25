Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Hoşab Mahallesi Çöplük mevkinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı 38 yaşındaki A.Ö. adlı güvenlik korucusu, özel aracının yanında ölü bulundu. Evli ve 4 çocuk sahibi olan A.Ö.’nün kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Güvenlik korucusu aracının yanında ölü bulundu
25.02.2021 - 17:46 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Gürpınar ilçesinde görevli bir güvenlik korucusu aracının yanında ölü bulundu.
Etiketler : van,korucu,
770384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770384.aspx
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