Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Hoşab Mahallesi Çöplük mevkinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı 38 yaşındaki A.Ö. adlı güvenlik korucusu, özel aracının yanında ölü bulundu. Evli ve 4 çocuk sahibi olan A.Ö.’nün kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.