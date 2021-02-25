Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Hoşab Mahallesi Çöplük mevkinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı 38 yaşındaki A.Ö. adlı güvenlik korucusu, özel aracının yanında ölü bulundu. Evli ve 4 çocuk sahibi olan A.Ö.’nün kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.