Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yıldırım'a bağlı Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, borç sebebiyle bunalıma giren 38 yaşındaki bedensel engelli Nihat Ö, sinir krizi geçirip evini ateşe verdi. Sokağa çıkan Nihat Ö, eline aldığı ekmek bıçağı ile mahalle sakinlerine tepki gösterdi. Vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için sokağa girmek istedi. Ancak Nihat Ö, tekerlekli sandalye ve bıçak ile ekiplere geçit vermedi. Ekiplerin ikna çabalarına kulak asmayan şahıs "Benim zaten hayatım bitmiş, ev yansa ne olur’’ dedi. Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri, Nihat Ö’yü oyalamaya çalıştı. Bu esnada diğer görevliler tekerlekli sandalyeyi itip itfaiye aracının önünü açtı.Sokağa giren ekipler, yangına müdahale etti. Ev kullanılamaz hâle gelirken zanlı gözaltına alındı.