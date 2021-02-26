Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Yusuf Atmaca idaresindeki 06 KSC 28 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndan Eskişehir istikametinde ilerlerken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü Atmaca, aracını park edip dışarı çıktı. Aracın ön kısmında çıkan alevlere ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.