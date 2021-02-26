Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Azov Limanı'ndan Tekirdağ'a doğru hareket ettiği öğrenilen kuru yük gemisinde makine arızası meydana gelince KEGM ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu. Bunun üzerine 114 metre uzunluğundaki Moldova bayraklı New Way isimli gemi, Zeytinburnu açıklarında KEGM römorkörleri tarafından halat verilerek Ahırkapı'ya çekildi.