Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı verilere göre nüfusa oranla en fazla vaka olan iller Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize olarak dikkat çekti. Bu 5 ilde vaka sayısı 100 binde 200 kişiden fazla oldu. Türkiye’de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar Türkiye’de 6 milyon 710 bin 990 kişiye 1. doz, 1 milyon 511 bin 30 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 9 milyon 222 bin 20 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Virüsün pik yaptığı 5 ilde 487 binden fazla insan aşılandı

Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden anbean takip edilen veriler sonucunda 1 milyon 356 bin 79 nüfuslu Samsun’da şu ana kadar 133 bin 975 kişiye 1. doz, 29 bin 278 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 163 bin 253 kişiye Covid-19 aşısı vuruldu. 811 bin 901 nüfuslu Trabzon’da 91 bin 17 kişiye 1. doz, 19 bin 747 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 110 bin 764 kişiye aşı yapıldı. 761 bin 400 nüfuslu Ordu'da 84 bin 177 kişiye 1. doz, 16 bin 92 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 100 bin 269 kişiye aşı yapıldı. 448 bin 721 nüfuslu Giresun'da 58 bin 8 kişiye 1. doz, 10 bin 631 kişiye 2. doz olmak üzere 68 bin 639 kişiye aşı yapıldı. 344 bin 359 nüfuslu Rize'de ise 36 bin 896 kişiye 1. doz, 7 bin 968 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 44 bin 864 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Bu 5 ilden Samsun, Trabzon ve Ordu'da 100 binden fazla insan aşılanırken, Giresun ve Rize ile birlikte virüsün pik yaptığı 5 ilde 487 bin 789 kişi aşılandı.

Karadeniz'de bulunan 18 ilde 1 milyon 37 bin 843 kişi aşılandı

Karadeniz'de bulunan diğer illerden Artvin'de 21 bin 891 kişiye 1. doz, 4 bin 233 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 26 bin 118 kişiye aşı yapıldı. Gümüşhane'de 10 bin 683 kişiye 1. doz, 2 bin 348 kişiye 2. doz olmak üzere 13 bin 31 kişiye aşı yapıldı. Tokat'ta 67 bin 206 kişiye 1. doz, 13 bin 586 kişiye 2. doz olmak üzere 80 bin 792 kişiye aşı yapıldı. Amasya'da 45 bin 338 kişiye 1. doz, 9 bin 352 kişiye 2. doz olmak üzere 54 bin 690 kişiye aşı yapıldı. Çorum'da 59 bin 331 kişiye 1. doz, 11 bin 981 kişiye 2. doz olmak üzere 71 bin 312 kişiye aşı yapıldı. Sinop'ta 27 bin 31 kişiye 1. doz, 4 bin 483 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 31 bin 514 kişiye aşı yapıldı. Kastamonu'da 43 bin 313 kişiye 1. doz, 8 bin 82 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 51 bin 395 kişiye aşı yapıldı. Karabük'te 25 bin 694 kişiye 1. doz, 4 bin 570 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 30 bin 264 kişiye aşı yapıldı. Bayburt'ta 5 bin 397 kişiye 1. doz, bin 234 kişiye 2. doz olmak üzere 6 bin 631 kişiye aşı yapıldı. Düzce'de 32 bin 900 kişiye 1. doz, 6 bin 814 kişiye 2. doz olmak üzere 39 bin 714 kişiye aşı yapıldı. Bolu'da 39 bin 56 kişiye 1. doz, 10 bin 56 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 49 bin 112 kişiye aşı yapıldı. Zonguldak'ta 59 bin 517 kişiye 1. doz, 11 bin 330 kişiye 2. doz olmak üzere 70 bin 847 kişiye aşı yapıldı. Bartın'da 21 bin 302 kişiye 1. doz, 3 bin 332 kişiye 2. doz olmak üzere 24 bin 634 kişiye aşı yapıldı. Karadeniz Bölgesinde bulunan 18 ilde toplam 1 milyon 37 bin 843 kişi aşılandı.

Karadeniz’de en çok aşı 163 bin 253 kişi ile Samsun’da, en az aşı ise 6 bin 631 kişi ile Bayburt’ta yapıldı.