Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil Mahalle 4202 Sokak'taki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangın sırasında banyoda olan anne Fatma Kuytul (20), çocuklarının bulunduğu odaya giremeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşlar, içeriye girmeye çalışsa da alevlerin evi sarması nedeniyle başarılı olamadı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, sağlık ekipleri evde Mehmet (4) ile Ahmet Kuytul'un (3) cesedine ulaştı.

Çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen anne Fatma Kuytul ile işten eve gelen baba Tuncay Kuytul (29), fenalık geçirdi. Acılı anne ve babaya, sağlık ekipleri olay yerindeki ambulansta müdahale etti.

Kardeşlerin cenazesi otopsi işlemleri için morga gönderildi.

Yatak odasındaki elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.