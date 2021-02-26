Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden canlı yayınla yasadışı bahis suçunu teşvik eden, yasadışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacı ile çekilişle hediye çeki ve bonus dağıttıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Twitch (internet tabanlı video ve canlı yayın) programı üzerinden yüzlerine maske takarak canlı yayın yapan 'Bora' takma adını kullanan bir erkek ve iki kadının yakalanması için harekete geçtik. Ardından ekipler, iki ayrı adrese baskın yaptı. Bora, canlı yayında “Beni almak özveri, tecrübe ister. Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez” dedikten kısa bir süre sonra polise yakalandı. Yanında bulunan maskeli kadının da “Bora ve kedicikleri” diye konuşması dikkat çekti. Canlı yayın esnasında zanlıları gözaltına alan polis, Bora'ya “Gelemez dedin, geldik, bak buradayız” şeklinde karşılık verdi. Öte yandan şüphelinin gerçek adının R.G. (28) olduğu belirlendi. R.G, yanındaki Ş.E. (27) ile H.A. (23) Konya Adliyesine sevk edildi.