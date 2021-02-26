Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Gökçeada ilçemiz açıklarında içinde 5 kişi olduğu öğrenilen bir tekne alabora olmuş olup; 2 vatandaşımız kurtarılmış, 3 vatandaşımızın arama çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.