Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Gökçeada ilçemiz açıklarında içinde 5 kişi olduğu öğrenilen bir tekne alabora olmuş olup; 2 vatandaşımız kurtarılmış, 3 vatandaşımızın arama çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp
26.02.2021 - 21:14 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında içerisinde 5 kişinin olduğu tekne alabora oldu. 2 kişi kurtarılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : Çanakkale,
770699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770699.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER