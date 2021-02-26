Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, belediye birimlerinden çıkan, ekonomik ömrünü tamamlamış hurda malzemeleri, Konacık Mahallesi Gazderesi Mevkii’nde topladı. Toplanan hurdalar MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Demir profil, eski tabela, elektronik eşya, ahşap ve lastik hurdalar iş makinaları ile parçalandıktan sonra malzeme özelliklerine göre ayrıştırılarak kamyonlara yüklendi. Bodrum Belediyesi tarafından, 30 bin kg. lastik hurdası, 150 bin 650 kg. ağır metal ve elektronik eşya hurdası ile 61 bin 620 kg. orta vasıflı demir çelik MKE Hurda İşletmeleri ekiplerine teslim edildi. Geri dönüşüme büyük katkısı olan hurda malzemeler milli servet olarak en ufak cıvatasına kadar değerlendiriliyor. Toplanan hurdalardan demir, çelik üretilirken, üretilen çelikler savunma sanayi başta olmak üzere diğer sanayi çeşitlerinin ham madde ihtiyaçlarını karşılanıyor.

Zorlu bir çalışma sonucu türlerine göre ayrıştırılan hurdaların içindeki pirinç, bakır, demir, çelik ve lastik malzemeler ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.