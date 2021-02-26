Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadıkbey tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Karabaş'a (19) Balçova'dan Konak istikametine giden Ö.A. idaresindeki araç çarptı. Yola savrulan Karabaş, aynı yönde seyreden C.Y'nin idaresindeki otomobilin altında bir süre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabaş'ın öldüğünü tespit etti. Karabaş'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.