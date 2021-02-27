Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı itibariyle başladı. Arnavutköy'de kalabalık bir grup ise kısıtlamayı hiçe sayarak piknik yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine yapılan piknik sonlandırıldı vatandaşlara cezai işlem uygulandı.