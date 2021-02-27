Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı itibariyle başladı. Arnavutköy'de kalabalık bir grup ise kısıtlamayı hiçe sayarak piknik yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine yapılan piknik sonlandırıldı vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yaptılar
27.02.2021 - 22:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yapan kalabalık gruba polis ekipleri ceza kesti.
Etiketler : Arnavutköy,
770960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770960.aspx
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