Gönüllü turizm elçisi İsa Turan'ın Çanakkale Şehitlik Abidesi ile dolunayı aynı karede yansıttığı fotoğraflar büyük beğendi topladı. Şehitlik Abidesi, Türk bayrağı ve dolunayın bir araya geldiği an kartpostallık manzara oluşturdu.