Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gönüllü turizm elçisi İsa Turan'ın Çanakkale Şehitlik Abidesi ile dolunayı aynı karede yansıttığı fotoğraflar büyük beğendi topladı. Şehitlik Abidesi, Türk bayrağı ve dolunayın bir araya geldiği an kartpostallık manzara oluşturdu.