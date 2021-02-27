Gönüllü turizm elçisi İsa Turan'ın Çanakkale Şehitlik Abidesi ile dolunayı aynı karede yansıttığı fotoğraflar büyük beğendi topladı. Şehitlik Abidesi, Türk bayrağı ve dolunayın bir araya geldiği an kartpostallık manzara oluşturdu.
Şehitlik Abidesi ve dolunayın buluşma anı mest etti
27.02.2021 - 22:30 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de Şehitlik Abidesi ile dolunayın aynı kareye yansıdığı anlar izleyenleri mest etti.
Etiketler : çanakkale,şehitlik abidesi,
770962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770962.aspx
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