Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayıp koyunlarını Akdağ mevkisinde aramaya çıkan çoban Şöhret Akpınar (30) ve yakını Emre Pediz (16), kar nedeniyle çıktıkları yükseltiden kayalıklara düştü. Yaralanan Akpınar ve Pediz, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçla gitmenin mümkün olmadığı bölgeye yürüyerek ulaştı.

Bacağında kırık olan Akpınar ve sağ elinden yaralanan Pediz, bölgeye sevk edilen helikopterle bulundukları yerden kurtarıldı. Kent merkezine götürülen yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.