Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran, 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına günler kala tahliyesine başlandı. Belediye ve TOKİ yetkilileri alanda bulunan hak sahipleriyle bir araya gelerek, taşınma ve kira yardımını görüştü. Görüşmeler sonrasında bazı esnaflar iş yerlerini boşaltırken, bazılarının ise boşaltma işlemi devam ediyor. Esnafların dükkanları terk etmesiyle ortaya çıkan görüntü ise olayın ciddiyetini tam anlamıyla ortaya koydu. Boş dükkanlarda duvarların ufalandığı görülürken, paslanmış inşaat demirleri de gün yüzüne çıktı. Bazı işletmelerde ise kolonların ve kirişlerin dükkana yapılan tadilatlar esnasında kesildiği ve kolonlara ciddi zarar verildiği de gözlerden kaçmadı.