Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, balkona hava almaya çıkan Selfinaz K. isimli kadın bir anda dengesini kaybedince kendisini yerde buldu. Bağırma sesleri üzerine balkona koşan talihsiz kadının ailesi şok oldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selfinaz K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.