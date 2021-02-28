Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara (58), tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kara'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde 19 Şubat'ta çıkan kavgada N.Y. ve oğlu A.Y. tarafından darbedildiği ileri sürülen Mümün Kara hastaneye kaldırılmıştı. Gözaltına alınan N.Y. tutuklanmış, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kara'nın oğlu ise 3 gün önce yaptığı açıklamada, "Yaşam mücadelesi veren babamın kavga sırasında başına aldığı darbe nedeniyle gözünü kaybetme ve yüz felci geçirme riski var. Kalçasında kırıklar var, platin takıldı. İç organları ağır darbe almış. Ciğerinde iç kanama olmuş. Şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuşmuştu.

Kara'nın eşi Emine Kara ise olaydan dolayı psikolojilerinin bozulduğunu, evlerine gidemediklerini ifade ederek "Eşimin durumu çok ciddi, başına taşla vurdular, gözünün içi hep toprak dolmuştu." dedi.