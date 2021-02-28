Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde üretime ara verilen bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Tarıer'den bir süre haber alamayan diğer güvenlik görevlileri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmada fabrikanın bahçesindeki kapağı açık halde foseptik olduğunu fark etti. Vidanjör ile boşaltılan foseptikten güvenlik görevlisi Erkan Tarıer'in cansız bedenine ulaşıldı.

İncelemelerin ardından güvenlik görevlisi Tarıer'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.