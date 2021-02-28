Türkbükü sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, 1 metre uzunluğunda ve 8 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı buldu. Balığı inceleyen vatandaşlar, Bodrum kıyılarında gezen köpek balığını görünce şok oldu. Sahilden alınarak kıyıya çekilen köpek balığının balıkçı ağlarına takılarak yaralanıp ölmüş olabileceği öğrenildi.
Bodrum’da sahile ölü köpek balığı vurdu
28.02.2021 - 15:30 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ölü köpek balığı sahile vurdu. Köpek balığını görenler ise şok oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muğla,
771136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771136.aspx
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