Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de gece saatlerinde kaza yaptığı alandan 1 saat sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan motokurye ara sokakta ölü bulundu. Motokuryeye ile kaza yaptığı düşünülen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu. Kazaya karışan aracın sürücüsünü arama çalışmaları kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Kazaya karışan ve motokuryenin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen sürücü, avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.