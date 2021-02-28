Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu ortamlarda pozitif vakaların tespit edilmesi üzerine uygulanmaya başlanan karantinalara bir yenisi daha eklendi. Bir öğrencide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine gece yarısı alınan İlçe Hıfzıssıhha kararı gereği, Karasu İncilli Mahallesi’nde bulunan öğrenci yurdu, 10 gün süreyle karantinaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı. Yurdun girişine, polis ekipleri tarafından bant çekildi. Yurtta bulunan altı öğrenci ve ailesi de temaslı vaka olarak tespit edilmesi üzerine evlerinde izole edildi. Sakarya Valiliği tarafından alınan İl Hıfzıssıhha Kararı gereği Karasu’da toplu mekanlarda pozitif vakaların tespit edilmesi sonucu toplu karantinaların alınmasına devam edileceği öğrenildi.