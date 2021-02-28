İl Jandarma Komutanlığı JASAT, 10 ayrı suçtan 6 yıldır aranan N.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. Melikgazi ilçesinde nakliye şoförlüğü yaptığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla ev eşyası taşıdığı esnada yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
6 yıldır aranan zanlı, eşya taşırken yakalandı
28.02.2021 - 22:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de, 10 suçtan 6 yıldır aranan ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Etiketler : kayseri,zanlı,jandarma,
771207 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771207.aspx
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