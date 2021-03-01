Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu eşofmanları üreten firmalardan FK Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Kaynak, evde basit işleri yaparken bile yediklerimizi yakmaya yarayacak kıyafetleri Termo Fits kumaştan ürettiklerini ifade etti. Üniversite iş birlikleri ve tasarımcılarla araştırma ve geliştirme yaptıklarını, bu tasarımları yüksek teknolojiye sahip makineler ile ürettiklerini söyleyen Kaynak "Ürün dalgıç kıyafetleri gibi sıvı geçirmiyor, teri dışarı vermiyor. Toksinler eşofmanın içindeki kumaş tarafından hapsediliyor. Akıllı tekstil kumaşımız yeni tasarımlar ile modellerimiz ısıyı ve sıvıyı hapsederek daha fazla terlemenizi sağlıyor. Eşofmanlar, bel, basen, bacak ve karın bölgelerini sıkılaştırıcı, inceltici ve toplayıcı bir etkiye sahip. Ürünler, anti-bakteriyel süper elastik ince, esnek akıllı tekstil kumaşından ve sağlık analizleri yapıldı" bilgisini veriyor.