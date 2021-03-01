Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde içme suyu hattı borusu ucundaki su tapası basınca dayanamayarak patladı. Tazyikli şekilde akan su, apartman girişi ile tek katlı bir evin çatısına fışkırdı. Tonlarca su yola akarken, uykudan kalkan apartman sakinleri duruma tepki gösterdi.

“Dondum, her yerim sırılsıklam oldu”

Tazyikli suyun akışını engellemeye çalışan apartman sakini Selma Döner, “Dondum artık hastanelik oldum bu suyla uğraşırken, her yerim sırılsıklam oldu. Evin içi su doldu, yangın var diye bağıracağım şimdi. Akşamdan beri bu su boşa akıyor” diye konuştu.

Şikayet üzerine olay yerine gelen TESKİ ekibi, su patlağına müdahale ederek, arızayı giderdi.