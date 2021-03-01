Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2012’ye kadar sefer yaparken emekliye ayrılan uçak, Bristol’da teknoloji firması Pytch’in genel merkezi olarak kullanılacak. Satın alındıktan sonra motoru ve kanatları çıkarılan uçak, Cotswold Havaalanı’ndan M5, M4 ve M32 yollarını kullanarak Bristol’a götürüldü. 40 metre uzunluğundaki uçağı taşıyan tır, ortalama saatte 30 kilometre hızla hareket etti. Pytch’in sahibi Johnny Palmer, uçağın gövdesi için 100.000 sterlin (1.000.000 TL) ödedi. Koronavirüs sebebiyle iş yeri olarak daha geniş bir alana ihtiyaç duyduklarını belirten Palmer, “İş yerini büyütmek için yeni bir inşaat yapmak yerine daha çevreci bir yola başvurduk: Yolcu uçağını dönüştürmek. Ayrıca bu, yol boyunca eğlenceye yol açtı” dedi.