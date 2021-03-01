Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısıtlamaların ardından Türkiye, il bazında önlem alınmasını öngören yeni bir düzenlemeye geçmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan haritada, 100 bin kişi baz alınarak haftalık il il vakalar açıklanıyor. Korona virüs vaka sayısının her 100 bin kişide haftalık vaka sayısının 13,92 olan Van’da, kafe ve restoranlar normalleşmeye hazırlandı.

Haritadaki mavi lekeler bir bir siliniyor

Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Van’daki korona virüs tablosu da kısıtlamanın ilk haftalarından bu yana gittikçe iyiye gittiği görüldü. Bakanlığın riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımın azalması dikkat çekerken, il merkezindeki mavi lekeler de bir bir siliniyor.

“Van normalleşmeyi hak ediyor”

Yapılan hazırlıklarla sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına göre normalleşmeye hazır olduklarını söyleyen Recep Gürsel, “Dört aydan bu yana iş yerlerimiz kapalı. Türkiye genelinde iş yerleri pandemi nedeniyle kapalı kaldı ama bu anlamda Van daha çok zor bir süreç geçiyor. Esnaf olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Elektrik, kira ve doğalgaz ödemeleri korona virüs salgını sürecinde esnafı yıpratmış durumda. Yavaş yavaş normalleşme başlıyor, bu haberi alınca çok mutlu olduk. Çalışmalarımıza başladık, inşallah kaldığımız yerden devam ederiz ki bu anlamda yaralarımızı sarmaya başlayalım. Van’da bazı ilçelerde vaka sayısı sıfıra ulaştı. 6 ilçede hiç vaka yok. Van normalleşmeyi hak ediyor. Van’ın durumu çok iyi ve iyi olmaya devam edecek. Vanlılar kurallara uyuyor. Pandemi kurallarına uyacak şekilde iş yerlerimizi açmaya hazırız” dedi.

“Kurallara uygun hizmet vermeye hazırız”

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin alacağı normalleşme kararıyla birlikte hizmet vermeye hazır olduklarını ifade eden işletmeci Özcan Gümüş de, “Korona virüs salgını nedeniyle bir yıldır kapalı ve yarı kapalı kaldık. Bugün kabine toplantısında Van’ın normalleşmesi haberini bekliyoruz. Normalleşme öncesi temizlik yapmaya başladık. Normalleşme kararıyla birlikte hizmet vermeye hazırız. Van vaka sayılarının en düşük olduğu iller içindedir. Bu aşamada Van, Türkiye’de normalleşmeyi hak eden illerden biri. Normalleşmeyle birlikte kafeteryalar hizmete açıldığında yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başlayacağız. Bu anlamda paket servislerimiz de var. Pet bardaklarda hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra kullandığımız yemeklerde verdiğimiz ürünler, çatal ve kaşıklar koruma kılıfları içinde olacak. Normalleşmeye hazırız” diye konuştu.