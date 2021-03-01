Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu Mahallesi Karınca Dağı mevkisinde kısımlarındaki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adreslerdeki aramalarda, 2 define arama ile 2 metal dedektörü, 2 kazma, 2 boş kovan ve muhtelif sayıda taş ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Tufanbeyli İlçesi Şar Mahallesi Karadurdular mevkisinde 1 şüpheli elinde dedektör ile define aradığı sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Her iki ilçede gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.