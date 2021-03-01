Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu Mahallesi Karınca Dağı mevkisinde kısımlarındaki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adreslerdeki aramalarda, 2 define arama ile 2 metal dedektörü, 2 kazma, 2 boş kovan ve muhtelif sayıda taş ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Tufanbeyli İlçesi Şar Mahallesi Karadurdular mevkisinde 1 şüpheli elinde dedektör ile define aradığı sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Her iki ilçede gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Adana'da define avcılarına operasyon: 6 gözaltı
01.03.2021 - 21:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 21:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Pozantı ve Tufanbeyli ilçelerinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : adana,define,hazine,polis,jandarma,
771440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771440.aspx
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