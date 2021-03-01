Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaynarca ilçesi Ziahmet Mahallesi'nde 23 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı. Mahallede kalan vatandaşların ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sağlanacak.