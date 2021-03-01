Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kocaköy'de karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.