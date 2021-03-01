Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kocaköy'de karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.
Kars'ta Covid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
01.03.2021 - 23:30 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 23:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ın Digor ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler : kars,korona,karantina,
771459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771459.aspx
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